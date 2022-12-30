Изменилась за рубежом: дочь капитана Гранта сегодня не признает ни один россиянин

Галина Струтинская начал сниматься в кино еще в юности. Сначала она сыграла в фильме «Талисман», а затем получила роль Мэри, дочери капитана Гранта в картине Станислава Говорухина. Рыжеволосая и веснушчатая девушка воплотила на экран нежный образ из книги Жюля Верна. Но затем ее карьера развивалась не так активно: Галина родила дочку от супруга, артиста Михаила Фридмана, снялась еще в нескольких лентах и эмигрировала в Германию в начале 1990-х.

Там Струтинская развелась и оформила брак с немецким чиновником. Она забросила актерское мастерство, получила образование косметолога и открыла свой салон. В России актриса бывает редко, а когда она посетила программу «Сегодня вечером», то зрители ее просто не узнали. В студии Галина появилась с новым цветом волос, а ее черты лица изменились с возрастом и под действием косметологических процедур.