Изменилась до неузнаваемости: особенная дочь Лолиты произвела фурор в Сети (фото)

Дочь Лолиты Милявской Ева родилась в 1998 году. Артистка старательно прячет наследницу от глаз публики, так как та страдает синдромом Аспергера. Однако иногда знаменитость все же делает исключения, которые не остаются без внимания пользователей Сети.

Так, несколько дней назад Милявская прилетела на свою дачу в Болгарии, где и живет Ева вместе с бабушкой. И в честь воссоединения семьи артистка записала короткое видео, в котором появилась с дочкой. Девушка, судя по публикации, сменила имидж, отказавшись от длинной косы, а носит теперь мамины вещи.

«Ребеночек в моей курточке. Это не говорит о том, что я сильно похудела, просто на ребеночке все лучше смотрится», — уверяет Милявская.

Пользователи Сети не прошли мимо семейного ролика. В комментариях они обратили внимание, как изменилась Ева с последних записей. По их мнению, девушка отличается своим обаянием и харизмой, а мамины вещи лишь подчеркивают ее красоту.