Изменилась до неузнаваемости: как сейчас выглядит увлекшаяся пластикой Вертинская

Анастасия Вертинская была одной из наиболее красивых актрис советского кино. Но годы берут свои – и после 60-ти звездная красавица стала часто наведываться к пластическим хирургам.

Лицо артистки действительно омолодилось, однако главная изюминка Вертинской – ее раскосые глаза – превратились в совершенно обыкновенные, а грузинские черты, доставшиеся от матери, и вовсе исчезли с лица.

Неестественно припухлыми стали и губы актрисы, которые смотрятся странно на ее тонком аристократическом лице.

С подтяжкой, ботоксом и модной стрижкой Анастасия Вертинская выглядит свежо и молодо, но в ней мало что осталось от красавицы Гуттиэре и прекрасной Ассоль, полюбившихся миллионам зрителей.