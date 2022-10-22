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Киноафиша Статьи Изменилась до неузнаваемости: как сейчас выглядит увлекшаяся пластикой Вертинская

Изменилась до неузнаваемости: как сейчас выглядит увлекшаяся пластикой Вертинская

22 октября 2022 12:30
Изменилась до неузнаваемости: как сейчас выглядит увлекшаяся пластикой Вертинская

Утратила свою индивидуальность.

Анастасия Вертинская была одной из наиболее красивых актрис советского кино. Но годы берут свои – и после 60-ти звездная красавица стала часто наведываться к пластическим хирургам.

Лицо артистки действительно омолодилось, однако главная изюминка Вертинской – ее раскосые глаза – превратились в совершенно обыкновенные, а грузинские черты, доставшиеся от матери, и вовсе исчезли с лица.

Неестественно припухлыми стали и губы актрисы, которые смотрятся странно на ее тонком аристократическом лице.

С подтяжкой, ботоксом и модной стрижкой Анастасия Вертинская выглядит свежо и молодо, но в ней мало что осталось от красавицы Гуттиэре и прекрасной Ассоль, полюбившихся миллионам зрителей.

Изменилась до неузнаваемости: как сейчас выглядит увлекшаяся пластикой Вертинская
Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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