Изменил свою жизнь и уехал в глушь: вот что стало с пародистом в платке из «Аншлага»

Несмотря на кардинальные перемены, он все еще радует поклонников.

Удача улыбнулась Святославу Ещенко на одном из творческих конкурсов, где он смог проявить себя во всей красе. Уже после этого его заметил Евгений Петросян, и благодаря такому наставнику карьера молодого юмориста стала стремительно развиваться. Его выступления быстро полюбились зрителям «Аншлага» и «Кривого зеркала».

Одного успеха на профессиональном поприще было недостаточно для мужчины, и он углубился в самопознание. Пародист часто путешествовал по миру, а особенно сильное влияние на него оказала культура Индии.

В конце концов он пришел к выводу, что нет необходимости придерживаться одной религии.

Со временем он отказался от мяса, а потом сменил и место жительства. Артист переехал в загородный дом с участком, чтобы наслаждаться свежим воздухом вдали от всей суеты. Но про своих поклонников Ещенко не забыл, и его смешные выступления все еще можно посетить.