Киноафиша Статьи Изменил название и уехал в США: российский фильм-рекордсмен с Борисовым за 800 000 000 рублей внезапно выкупил Amazon

Изменил название и уехал в США: российский фильм-рекордсмен с Борисовым за 800 000 000 рублей внезапно выкупил Amazon

8 февраля 2026 15:13
Справедливости ради новое название чуть логичнее старого.

Феноменальный успех «Аноры» и номинация Юры Борисова на «Оскар» привели к тому, что Запад теперь пристально следит даже за российскими премьерами с его участием. «Пророк: История Александра Пушкина» исключением не стал.

Для международного проката картину переименовали в «The Poet» – решение прагматичное и даже логичное. Название «Пророк» вне локального контекста действительно сбивает с толку, а фильм Феликса Умарова все-таки про поэта, а не про предсказания.

При бюджете около 800 миллионов рублей лента собрала в прокате больше миллиарда, а теперь готовится заработать еще и на западных платформах.

Американский цифровой релиз стартует 17 февраля – фильм появится на Amazon, Vudu/FAH, DirecTV и Vubiquity. Дистрибьютор VMI Worldwide уже подтвердил и планы на ограниченный кинопрокат в США.

Спустя год после российского старта «Пророк» выходит на новую аудиторию со вполне серьезными амбициями. Благо, и на родине у картины тоже полный комплект регалий.

На последней премии «Золотой Орёл» фильм собрал больше всех наград – отметили режиссерский дебют Умарова, сценарий, актерские работы Сергея Гилева и Ани Чиповской, а также костюмы, звук и работу художников.

Российские зрители сходятся в одном: у Борисова получился дерзкий, эмоциональный и нехрестоматийный Пушкин. Осталось выяснить, станет ли такой образ популярен и на Западе?

Фото: Кадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина» (2025)
Алексей Плеткин
