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Изменил и оставил в слезах: как любимый обошелся с Навкой

13 июня 2023 11:15
Изменил и оставил в слезах: как любимый обошелся с Навкой

Фигуристка получила нож в спину.

Татьяна Навка не понаслышке знает, что такое предательство самого близкого человека. Спортсменке пришлось посмотреть страшной правде в глаза и долго залечивать свои раны.

Это сегодня олимпийская чемпионка счастлива в браке с Дмитрием Песковым. Но в свое время она прошла через болезненный развод с Александром Жулиным, которому родила дочь Сашу.

Тренер не хранил верность законной супруге. Он ничего не мог поделать с чувствами к другой фигуристке — Оксане Грищук. Долго скрывать свои измены у Жулина не вышло.

Признавшись во всем Навке, Александр бросил ее в слезах, намереваясь поехать в Калифорнию. Он хотел «разобраться», что же делать дальше, не понимая, как жестоко обходится с любящей его женщиной.

Вскоре супруги расстались, а Жулин пожалел о своем поведении. Он не раз приносил извинения теперь уже бывшей жене, а свою связь с Грищук назвал огромной ошибкой.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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