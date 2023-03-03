Изменения просто страшные: вы не узнаете бывшего секс-символа Америки

Признанный секс-символ Голливуда и звезда «Девяти с половиной недель» Микки Рурк сегодня на экране появляется не так часто. Недавние фотографии из Румынии, где актер играет госсекретаря США в картине «21 рубин», рискуют расстроить поклонниц артиста.

На кадрах, опубликованных партнершей Рурка по фильму Лореданой Грозой, можно видеть, что увлечение когда-то самого желанного красавчика в мире пластикой и ботоксом сыграло с артистом злую шутку.

Когда-то Рурк занимался боксом. Сначала лечь под нож его заставили многочисленные травмы в боях. Во время 47-го выхода на ринг ему сломали скулу и нос. «Я пошел не к тому парню, который вместо того, чтобы собрать мое лицо обратно, изуродовал его еще больше», — признавался актер в интервью таблоиду Daily Mail.

Из-за одного из врачебных вмешательств (по одним данным, эта была инъекция ботокса, по другим — одна из четырех дополнительных ринопластик) у артиста практически полностью парализован лицевой нерв.

Недавнее появление Рурка в шоу «Доброе утро, Британия» повергло поклонников в шок. Артист был растерян, налицо проблемы с памятью и концентрацией внимания. В беседе он часто упоминал своего психотерапевта, а под конец признался, что считает свою карьеру невыдающейся.