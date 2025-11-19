Измена, рак и монастырь: счастливая жизнь Копосовой из «Следа» разрушилась в один момент

Теперь всю жизнь вынуждена сидеть на таблетках, без близких людей под боком.

Пока ее героиня, полковник Рогозина, распутывала преступления в сериале «След», жизнь самой Ольги Копосовой рушилась. Измена мужа, смерть родителей, страшный диагноз и уход сестры-близнеца в монастырь — актриса прошла через все, продолжая работать на износ.

«Ты здесь не Рогозина»: работа убила семью

Успех пришел к Копосовой в 37 лет, когда ей предложили роль Галины Рогозиной. Но именно слава и бешеный график съемок по 12 часов в день стали камнем преткновения в ее семье. Ее муж, бизнесмен Владлен Горелик, с которым она прожила почти 10 лет, сначала поддерживал ее, но потом перешл на ревность.

«Он говорил: "Ты здесь не Рогозина, хватит". Это было похоже на ревность, но не к кому-то конкретному», — вспоминала актриса.

Развод состоялся весной 2008 года, когда Ольга застала мужа за разговором с другой женщиной. Фраза «Ну переспали, и что дальше?» стала точкой.

«Мне стало так мерзко от этой его грубости, от вранья. Измена — это предательство. Я такого простить не могу», — признавалась она. Так, пока ее экранный образ объединял семьи у телевизоров, ее собственная семья распалась.

Личная Голгофа: онкология, выпавшие волосы и жизнь на таблетках

В 2012 году, на фоне переживаний из-за развода и гибели матери, актриса сама нащупала у себя в груди «шарик». Диагноз — рак молочной железы — стал еще одним ударом. Ей предстояла тяжелая операция, после которой она чувствовала себя «Франкенштейном», и изматывающие курсы химиотерапии.

Лечение не пощадило ее внешность: после первого курса выпали волосы, потом — ресницы и брови. Но даже это не заставило ее уйти с работы. Она продолжала сниматься, скрывая лысину благодаря мастерской работой гримеров.

Сегодня актриса поборола болезнь, но вынуждена до конца дней принимать специальные таблетки, сдерживающие гормоны. Побочный эффект — замедленный метаболизм и лишний вес — ей удалось преодолеть силой воли, сбросив 12 кг.

Одиночество и спасение в работе: почему сестра ушла в монастырь

Личная жизнь актрисы так и не наладилась. По ее словам, ей комфортно в одиночестве, к которому она привыкла. Когда-то за ее сердце боролся сам Александр Абдулов, но их отношения не вышли за рамки съемочной площадки.

Единственная родственная душа — сестра-близнец Анна — в 2019 году ушла в монастырь. Копосова объясняет это недостатком тепла в детстве:

«Аня обижалась... Она всегда была неуверенным в себе человеком. Я всегда знала, чего хочу, а она — нет. Как будто я забрала себе все это... Там ее окружили какой-то теплотой. Ей всегда не хватало теплоты».

Почему она до сих пор не бросила «След»

Несмотря на предложения других ролей, Ольга Копосова уже более 30 сезонов верна своему персонажу. Эта работа позволяет чувствовать себя финансово стабильнос в наши непростые времена, да и народная любовь звезде льстит.

«"След" дал мне самодостаточность, независимость», — говорит актриса.

Этот проект стал для нее не просто работой, а опорой в самые тяжелые годы, местом, где она могла оставаться сильной, когда в реальной жизни все рушилось.

