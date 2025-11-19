Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Измена, рак и монастырь: счастливая жизнь Копосовой из «Следа» разрушилась в один момент

Измена, рак и монастырь: счастливая жизнь Копосовой из «Следа» разрушилась в один момент

19 ноября 2025 19:34
Измена, рак и монастырь: счастливая жизнь Копосовой из «Следа» разрушилась в один момент

Теперь всю жизнь вынуждена сидеть на таблетках, без близких людей под боком.

Пока ее героиня, полковник Рогозина, распутывала преступления в сериале «След», жизнь самой Ольги Копосовой рушилась. Измена мужа, смерть родителей, страшный диагноз и уход сестры-близнеца в монастырь — актриса прошла через все, продолжая работать на износ.

«Ты здесь не Рогозина»: работа убила семью

Измена, рак и монастырь: счастливая жизнь Копосовой из «Следа» разрушилась в один момент

Успех пришел к Копосовой в 37 лет, когда ей предложили роль Галины Рогозиной. Но именно слава и бешеный график съемок по 12 часов в день стали камнем преткновения в ее семье. Ее муж, бизнесмен Владлен Горелик, с которым она прожила почти 10 лет, сначала поддерживал ее, но потом перешл на ревность.

«Он говорил: "Ты здесь не Рогозина, хватит". Это было похоже на ревность, но не к кому-то конкретному», — вспоминала актриса.

Развод состоялся весной 2008 года, когда Ольга застала мужа за разговором с другой женщиной. Фраза «Ну переспали, и что дальше?» стала точкой.

«Мне стало так мерзко от этой его грубости, от вранья. Измена — это предательство. Я такого простить не могу», — признавалась она. Так, пока ее экранный образ объединял семьи у телевизоров, ее собственная семья распалась.

Личная Голгофа: онкология, выпавшие волосы и жизнь на таблетках

Измена, рак и монастырь: счастливая жизнь Копосовой из «Следа» разрушилась в один момент

В 2012 году, на фоне переживаний из-за развода и гибели матери, актриса сама нащупала у себя в груди «шарик». Диагноз — рак молочной железы — стал еще одним ударом. Ей предстояла тяжелая операция, после которой она чувствовала себя «Франкенштейном», и изматывающие курсы химиотерапии.

Лечение не пощадило ее внешность: после первого курса выпали волосы, потом — ресницы и брови. Но даже это не заставило ее уйти с работы. Она продолжала сниматься, скрывая лысину благодаря мастерской работой гримеров.

Сегодня актриса поборола болезнь, но вынуждена до конца дней принимать специальные таблетки, сдерживающие гормоны. Побочный эффект — замедленный метаболизм и лишний вес — ей удалось преодолеть силой воли, сбросив 12 кг.

Одиночество и спасение в работе: почему сестра ушла в монастырь

Измена, рак и монастырь: счастливая жизнь Копосовой из «Следа» разрушилась в один момент

Личная жизнь актрисы так и не наладилась. По ее словам, ей комфортно в одиночестве, к которому она привыкла. Когда-то за ее сердце боролся сам Александр Абдулов, но их отношения не вышли за рамки съемочной площадки.

Единственная родственная душа — сестра-близнец Анна — в 2019 году ушла в монастырь. Копосова объясняет это недостатком тепла в детстве:

«Аня обижалась... Она всегда была неуверенным в себе человеком. Я всегда знала, чего хочу, а она — нет. Как будто я забрала себе все это... Там ее окружили какой-то теплотой. Ей всегда не хватало теплоты».

Почему она до сих пор не бросила «След»

Измена, рак и монастырь: счастливая жизнь Копосовой из «Следа» разрушилась в один момент

Несмотря на предложения других ролей, Ольга Копосова уже более 30 сезонов верна своему персонажу. Эта работа позволяет чувствовать себя финансово стабильнос в наши непростые времена, да и народная любовь звезде льстит.

«"След" дал мне самодостаточность, независимость», — говорит актриса.

Этот проект стал для нее не просто работой, а опорой в самые тяжелые годы, местом, где она могла оставаться сильной, когда в реальной жизни все рушилось.

Ранее мы писали: Страшный отпечаток «Следа» на реальных судьбах актеров сериала: кто вообще выжил?

Фото: Legion-Media, кадры из сериала «След»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин «Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин Читать дальше 10 декабря 2025
«Удивила преображением»: в 2025-м Ковальчук наконец вышла из образа Швецовой — сериал взял 7,7, но зрители хвалят только ее «Удивила преображением»: в 2025-м Ковальчук наконец вышла из образа Швецовой — сериал взял 7,7, но зрители хвалят только ее Читать дальше 9 декабря 2025
Снимите уже 3 сезон «Меча»: этот сериал НТВ можно назвать отцом «Глухаря» и дедом «Невского» Снимите уже 3 сезон «Меча»: этот сериал НТВ можно назвать отцом «Глухаря» и дедом «Невского» Читать дальше 7 декабря 2025
«Пришлось бы "убить"»: вот почему Луганского развели со Швецовой в «Тайнах следствия» — в 25-м сезоне все изменится «Пришлось бы "убить"»: вот почему Луганского развели со Швецовой в «Тайнах следствия» — в 25-м сезоне все изменится Читать дальше 6 декабря 2025
«Это, конечно, не “Анора”»: «Киноафиша» называет худший и лучшие фильмы с Юрой Борисовым (и объясняет, что не так с его Пушкиным) «Это, конечно, не “Анора”»: «Киноафиша» называет худший и лучшие фильмы с Юрой Борисовым (и объясняет, что не так с его Пушкиным) Читать дальше 10 декабря 2025
Кроме «Невского», Паламарчук сыграл еще в 6 детективах: у №1 рейтинг 8.0 – зрители удивлены «настолько качественному продукту» Кроме «Невского», Паламарчук сыграл еще в 6 детективах: у №1 рейтинг 8.0 – зрители удивлены «настолько качественному продукту» Читать дальше 10 декабря 2025
«Ждал "Кухню" в стиле трэш, но это — нуар-детектив!»: «Жар» с Воробьёвым многие зрители выключали на первой серии — как оказалось, зря «Ждал "Кухню" в стиле трэш, но это — нуар-детектив!»: «Жар» с Воробьёвым многие зрители выключали на первой серии — как оказалось, зря Читать дальше 9 декабря 2025
Как дети малые: Спилберг не снимет Аффлека в своих фильмах ни за какие деньги – причина очень смешная (и немного кринжовая) Как дети малые: Спилберг не снимет Аффлека в своих фильмах ни за какие деньги – причина очень смешная (и немного кринжовая) Читать дальше 9 декабря 2025
«Решила включить фоном – затянула интрига»: этот детектив со звездой «Невского» заслуживает больше, чем свои 7.7 – ведь он «не уступает "Ликвидации"» «Решила включить фоном – затянула интрига»: этот детектив со звездой «Невского» заслуживает больше, чем свои 7.7 – ведь он «не уступает "Ликвидации"» Читать дальше 8 декабря 2025
Кастинг объявляли несколько раз, Пальто с Зимой уже на низком старте: что известно про 2 сезон «Слова пацана. Кровь на асфальте» Кастинг объявляли несколько раз, Пальто с Зимой уже на низком старте: что известно про 2 сезон «Слова пацана. Кровь на асфальте» Читать дальше 8 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше