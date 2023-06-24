Измена одна за другой: Васильев из «Невского» решился на пикантную авантюру

Антон Васильев пошел на поводу у своей избранницы и согласился на смелый эксперимент с непредсказуемыми последствиями. Теперь мужчинам остается лишь завидовать любовным приключениям знаменитости, а женщинам — наблюдать за ними, замерев от ужаса.

В новом сериале «Открытый брак» актер воплотил Севу. Герой 20 лет прожил со своей женой Оксаной, и дело медленно, но верно идет к разводу. Чтобы не допустить этого, супруга, которую сыграла Марина Александрова, предложила мужу не хранить верность друг другу.

Теперь зрителям предстоит узнать, к чему приведет пикантная авантюра в виде многочисленных измен. Между тем в реальной жизни звезда «Невского» не любит вдаваться в подробности личной жизни. Тем не менее известно, что он давно и счастливо женат на Алле Прокопович, которая старше его на 12 лет. Возлюбленные воспитывают двух дочерей.