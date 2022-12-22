Измен не избежать: обладательницы этих имен обречены стать гулящими женами

Верность супругов друг другу - едва ли не самая важная составляющая брака. Ведь в семье, где муж или жена то и дело смотрят налево, а то и похаживают туда, не будет согласия и благополучия. По статистике, на адюльтер чаще решаются представители сильного пола, однако, как показывают данные, в последние годы возросло число женских измен. Узнать, будет ли супруга преданной только одному мужчине, с которым связала себя узами брака, или станет заглядываться на других, можно по имени женщины. Считается, что обладательницы некоторых имен склонны к неверности больше, чем другие дамы.

Екатерина

Обладательницы этого имени наделены сильным характером. Мужчину они ищут себе под стать - волевого и решительного. Но как только Екатерина поймет, что ошиблась в своем избраннике - а разочаровать ее может буквально каждая мелочь, - то начнет испытывать отвращение к супругу и поглядывать налево в ожидании более подходящей партии.

Светлана

Мягкий и податливый характер Светланы часто играет с ней злую шутку. Женщины, которые носят это красивое имя, способны поддаться эмоциям, окружить романтическим ореолом нового знакомого и доверчиво упасть к нему в объятия.

После Светлана сама будет горько жалеть о содеянном, но в то же время, если чувства захватят ее вновь, с большей вероятностью пойдет у них на поводу.

Алла

Энергетика женщины, которая носит имя Алла, буквально бьет ключом. Обладательница этого имени притягивает к себе поклонников и купается в их внимании. И неважно, что у нее при этом есть законный спутник жизни.

Нередко Алла позволяет себе пофлиртовать и сходить налево, чтобы отдохнуть от рутины семейной жизни и получить заряд свежих эмоций.

Жанна

Носительницы имени Жанна обладают авантюрным характером. В глубине души они жаждут головокружительных приключений и захватывающей страсти, как в кино. Если женщина, нареченная этим именем, отправляется в путешествие без мужа или партнера, она непременно начнет флиртовать с кем-нибудь в дороге или на месте.

А там и до реальной измены недалеко.

Наталья

Женщины по имени Наталья, выйдя замуж, с головой погружаются в быт. Но рано или поздно им надоедает мыть посуду, готовить, делать уборку. Тогда они идут в отрыв, исчезают из дома, уезжают в путешествие, чтобы глотнуть свежего воздуха. Касается это и интимной сферы - нередко, по горло насытившись домашними обязанностями и невниманием мужа, Наталья падает в объятия случайного знакомого.