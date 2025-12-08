Изгой экрана, королева дубляжа: почему «голос» Чебурашки и Зайца из «Ну, погоди!» попал в черные списки «Мосфильма»

Нет худа без добра — так можно описать почти всю карьеру артистки.

Сегодня Кларе Румяновой могло бы исполниться 96 лет. Ее имя до сих пор редко бывает на слуху у широкой публики, но голос знают миллионы: именно она подарила речь Чебурашке, Зайцу из «Ну, погоди!», Малышу из «Карлсона» и сотням других мультипликационных героев. Однако путь к этой славе был извилист и полон драматичных поворотов.

Ее карьера в кино оборвалась из-за конфликта с влиятельным режиссером, а уникальный голос, подаривший ей славу, появился после тяжелой болезни.

Что пошло не так в кино?

В молодости Клара обладала яркой внешностью и сильным характером — качества, которые одновременно притягивали и отталкивали окружающих. Ее актерская карьера в кино началась многообещающе, но быстро зашла в тупик.

Причиной стал конфликт с Иваном Пырьевым, влиятельным директором «Мосфильма». После того как Румянова отвергла его личные притязания и открыто высказала недовольство предложенным сценарием, ее фактически отстранили от киносъемок.

Режиссеры перестали приглашать актрису на пробы — так она оказалась в негласном «черном списке».

Нет худа без добра

Судьба преподнесла жестокий, но судьбоносный удар: тяжелое воспаление легких едва не стоило Румяновой жизни, а после выздоровления изменило ее голос. Из низкого альта он превратился в звонкий, почти детский тембр — именно тот, который позже стал ее визитной карточкой.

Именно тогда открылась новая глава: мультипликация. Поначалу Румянова скептически относилась к озвучиванию, но быстро осознала, что здесь ее необычный голос — не недостаток, а уникальное преимущество.

На «Союзмультфильме» она раскрыла редкий дар: способностью одной интонацией передать характер персонажа — от наивной трогательности до лукавой игривости.

За годы работы Клара Михайловна озвучила более 300 мультфильмов. Ее голос стал неотъемлемой частью детства нескольких поколений, хотя многие даже не знали имени актрисы.

При этом она оставалась верна принципам: отказывалась от рекламных предложений и коммерческих проектов, считая, что ее голос должен принадлежать только искусству. Так, в итоге, и получилось.

