Изготовление памятника Шатунову превратили в народное шоу

В начале августа поклонники и друзья Юрия Шатунова отметили 40 дней с его смерти. А уже сейчас семья певца начала планировать установку памятника на месте его погребения. На сайте музыканта появилось объявление о запуске конкурса на разработку эскиза надгробия. Все желающие могут выслать свои предложения в виде художественных зарисовок. Участники конкурса также должны подтвердить свой скульпторский опыт, приведя примеры ранних работ.

Согласно заданным условиям, памятник должен быть изготовлен в полный человеческий рост или даже выше. При этом, генеральным инфоспонсором всего проекта выступает одно из федеральных СМИ.

Пользователи Сети удивились тому, что изготовление памятника Шатунову его близкие превратили в народное шоу. Тем более, что ранее сообщалось, что после выбора эскиза будет объявлен и сбор средств на изготовление надгробия. Друзья артиста объясняют это тем, что вдова Шатунова пока не вступила в права наследства, чтобы получить доступ к сбережениям певца.