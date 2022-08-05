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Изготовление памятника Шатунову превратили в народное шоу

5 августа 2022 11:35
Изготовление памятника Шатунову превратили в народное шоу

Близкие артиста объявили сбор предложений на эскиз надгробной стелы.

В начале августа поклонники и друзья Юрия Шатунова отметили 40 дней с его смерти. А уже сейчас семья певца начала планировать установку памятника на месте его погребения. На сайте музыканта появилось объявление о запуске конкурса на разработку эскиза надгробия. Все желающие могут выслать свои предложения в виде художественных зарисовок. Участники конкурса также должны подтвердить свой скульпторский опыт, приведя примеры ранних работ.

Согласно заданным условиям, памятник должен быть изготовлен в полный человеческий рост или даже выше. При этом, генеральным инфоспонсором всего проекта выступает одно из федеральных СМИ.

Пользователи Сети удивились тому, что изготовление памятника Шатунову его близкие превратили в народное шоу. Тем более, что ранее сообщалось, что после выбора эскиза будет объявлен и сбор средств на изготовление надгробия. Друзья артиста объясняют это тем, что вдова Шатунова пока не вступила в права наследства, чтобы получить доступ к сбережениям певца.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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