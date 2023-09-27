Изгои и неудачники: в октябре эти знаки зодиака попадут в черный список фортуны

У некоторых людей все спорится в руках. Им везет и в личной жизни, и на работе. Внимание противоположного пола, карьерный рост и приятные мелочи — вот их вечные спутники. Тогда как другие вечно терпят неудачи. В октябре не стоит ждать милости от судьбы представителям нескольких знаков зодиака.

Телец

Месяц будет отмечен борьбой с ленью и прочими недостатками, мешающими достичь успеха. Обычно энергичные Тельцы столкнутся с тем, что не смогут встать с мягкого дивана ради новых свершений.

Скорпион

В их душе поселился червь сомнения. Представители знака весь октябрь будут страдать от самобичевания и бороться со своими комплексами. Окружающие вряд ли благосклонно отнесутся к Скорпионам, одолеваемым внутренними терзаниями.

Рыбы

Октябрь будет для них непростым. Рыбы почувствуют себя как никогда слабыми, зависимыми и беспомощными. Чтобы не погрязнуть в жалости к собственной персоне, придется выйти из мира иллюзий и столкнуться с проблемами лицом к лицу.