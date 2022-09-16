Изгнали из кино не просто так: что скрывал обаятельный плут из комедии «За двумя зайцами»

Когда Олег Борисов получил главную роль в фильме «За двумя зайцами», никто и предположить не мог, какой оглушительный успех ждет этот проект. После выхода ленты во всесоюзный прокат актер проснулся знаменитым.

Впоследствии он снялся еще во многих фильмах, причем Борисов не застрял в образе обаятельного плута, а примерил на себя немало других амплуа. Как правило, с режиссерами артист легко находил общий язык, однако с Александром Зархи не поладил, чем чуть было не поставил крест на своей карьере.

Скандал случился во время съемок фильма «26 дней из жизни Достоевского». Борисову не понравилось, как кинодел трактовал образ писателя, поэтому он покинул проект, который уже сняли на треть. Выходка обернулась печальными последствиями: актера изгнали из кино. Как пишет портал «Культура.рф », от «Мосфильма» оскандалившегося артиста отлучили на целых два года.