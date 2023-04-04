Изгнали из «Голоса»: участь самой популярной участницы «Ты супер!» проберет до мурашек

Удача не всегда была на стороне знаменитости.

Вокал Дианы Анкудиновой никого не оставляет равнодушным. К своим 19 годам исполнительница успела обрести славу и поклонников, хотя начинался ее творческий путь с грандиозного провала.

Многие узнали про Анкудинову благодаря шоу «Ты супер!», участниками которого становятся дети, брошенные своими родителями. До пяти лет будущая звезда жила в детском доме. Ее родная мать сделала 12 абортов, и Диана могла бы стать следующей, но чудом появилась на свет, а после попала в приемную семью.

Знаменитость одержала оглушительную победу во втором сезоне проекта. К тому моменту публика уже позабыла, как Диана была изгнана из другого подобного шоу.

В 2017 году артистка угодила в скандал, засветившись на слепых прослушиваниях «Голоса». Исполнительница продемонстрировала уникальные возможности своего голоса, но ни один из наставников к ней так и не повернулся. Зрители требовать вернуть юную певицу в проект, но их просьбы так и не услышали.