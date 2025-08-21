«Изгиб гитары желтой…»: только выросшие на кино СССР вспомнят 5/5 фильмов по кадрам с музыкальным инструментом (тест)

Меню
21 августа 2025 16:00
Если справитесь без ошибок, можете смело считать себя знатоком классики.

В советском кино гитара часто была не просто реквизитом, а почти полноправным героем: символом дружбы, романтики, свободы и задушевных разговоров. И порой достаточно услышать несколько аккордов или увидеть характерный силуэт в кадре, чтобы в памяти всплыли детали сюжета и лица любимых актеров.

Но бывает и наоборот. Так что наш новый тест — прекрасный повод проверить, насколько крепка ваша дружба с отечественной классикой.

Вы увидите 5 кадров, на которых герои расположились с гитарой в обнимку. Ваша задача — вспомнить, из какого фильма каждый кадр.

Готовы? Тогда вглядывайтесь в кадры и вспоминайте, как звучали струны в самых известных лентах СССР.

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов
