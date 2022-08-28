Издевка Галкина над сыном Маслякова вскрыла то, чего никто не замечал

На фоне последних событий внимание к Максиму Галкину возросло в разы, и если прежде он и без того не мог пожаловаться на равнодушие публики, то теперь каждый поступок и слово юмориста рассматривают под лупой.

Это касается и его прошлого. Экранные баталии Галкина с телевизионными коллегами многое раскрыли о его личности психологу Алексею Горбачеву , который составил психологический портрет комедианта.

По мнению эксперта, в подаче Максима не раз мелькала жестокость, надменность, способность к унижению. Хотя большинство россиян ничего подобного могли не заметить, на примере ссоры Галкина с сыном Маслякова в эфире одной из передач все перечисленное бросается в глаза.

«Я вообще не готов вступать в полемику с человеком, который в своей жизни ничего не сделал кроме того, что унаследовал фамилию отца, который является слабым телеведущим», — заявил Галкин на программе «Над чем смеются россияне».

Обычно, считает психолог, артисту удается скрывать негативные стороны своего характера, но если уж они проявляются, то как у капризного ребенка — во всей красе.