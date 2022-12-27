Издеваться на людях не стеснялся: что на самом деле творил Карл III с принцессой Дианой

Брак Карла III и принцессы Дианы смело может претендовать на звание самого несчастливого в мире. Наследник престола никогда не любил свою супругу и не считал нужным хранить ей верность. Ситуацию усугублял тот факт, что королева людских сердец прекрасно знала, что ее возлюбленный крутит страстный роман с Камиллой Паркер-Боулз, но ничего не могла с этим сделать.

Один только этот факт, по мнению многих, характеризует монарха как крайне непорядочного и жестокого человека. Между тем оказалось, что дела обстояли еще хуже, чем британцы и поклонники королевской семьи могли себе представить. Старший сын Елизаветы II позволял себе унижать леди Ди не только за закрытыми дверями, не стеснялся он издеваться над супругой и на людях.

Так случилось, например, во время официального визита пары в Канаду. Неожиданно Диане стало плохо, и она потеряла сознание, при этом успела предупредить Карла III о том, что с ней не все в порядке. Как только народная принцесса пришла в себя, муж прилюдно отчитал ее за инцидент, потребовав больше никогда не позволять себе ничего подобного.