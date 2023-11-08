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Издевательство над теми, кто жил в СССР: что не так с сериалом «Бизон»

8 ноября 2023 13:45
Издевательство над теми, кто жил в СССР: что не так с сериалом «Бизон»

Зрители в шоке от такого наплевательского отношения к истории.

В октябре состоялась премьера нового сериала с Сергеем Безруковым в главной роли. «Бизон: Дело манекенщицы» рассказывает о гибели модели в советской Москве. Дело расследует следователь в исполнении Безрукова. Отзывы о проекте поступают крайне противоречивые.

Многие зрители назвали картину антисоветской пропагандой. «Этот сериал просто порочит образ советского человека», — отметил один из пользователей Сети. Критики картины пишут, что события в сериале не соответствуют эпохе. Бандитизм, подпольные фабрики, контрабанда и злые сотрудники КГБ — все это составляет фон картины.

Ругают творение Валерия Тодоровского не только за отсутствие исторической достоверности, но и за слабую актерскую игру. Недовольные зрители отмечают, что главного героя на экране едва слышно, а его речь неразборчива. Подвергли критике и хронометраж: некоторые считают, что события 14 серий можно было уместить в 8.

Фото: Кадр из сериала «Бизон: Дело манекенщицы»
Алла Новикова
Алла Новикова
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