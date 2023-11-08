Издевательство над теми, кто жил в СССР: что не так с сериалом «Бизон»

В октябре состоялась премьера нового сериала с Сергеем Безруковым в главной роли. «Бизон: Дело манекенщицы» рассказывает о гибели модели в советской Москве. Дело расследует следователь в исполнении Безрукова. Отзывы о проекте поступают крайне противоречивые.

Многие зрители назвали картину антисоветской пропагандой. «Этот сериал просто порочит образ советского человека», — отметил один из пользователей Сети. Критики картины пишут, что события в сериале не соответствуют эпохе. Бандитизм, подпольные фабрики, контрабанда и злые сотрудники КГБ — все это составляет фон картины.

Ругают творение Валерия Тодоровского не только за отсутствие исторической достоверности, но и за слабую актерскую игру. Недовольные зрители отмечают, что главного героя на экране едва слышно, а его речь неразборчива. Подвергли критике и хронометраж: некоторые считают, что события 14 серий можно было уместить в 8.