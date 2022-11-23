«Издевательство над русским народом»: удивитесь, какой сериал отверг Кононов

В 2003 году на телеэкраны вышел сериал «Участок». Сергей Безруков, который уже прославился к этому времени благодаря «Бригаде», на этот раз сыграл не бандита, а честного и доброго участкового милиционера. Его герой волею случая оказывается в деревне под названием Анисовка. Роли ее жителей получили известные актеры Нина Русланова, Ирина Розанова, Татьяна Догилева, Андрей Краско, Владимир Меньшов и многие другие. Каждый из них воплотил на экране яркий и запоминающийся образ. Сюжет и актерский состав превратили сериал в настоящий народный хит.

Но оказалось, что в кадре мог появиться и звезда «Большой перемены» Михаил Кононов. Именно ему был предложен персонаж Хали-Гали. Но, прочитав сценарий, актер отверг приглашение и раскритиковал проект в пух и прах.

«Издевательство над русским народом», — резко охарактеризовал он сериал.

Создатели также надеялись взять на роль и Сергея Юрского, но в таком случае он просто повторил бы своего героя дядю Митю из фильма «Любовь и голуби». Тогда персонаж достался Валерию Золотухину, благодаря которому эпизоды с ним стали одними из самых запоминающихся в сериале.