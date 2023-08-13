Издевательство какое-то: люди саботируют новый фильм «В бой идут одни "старики"»

Фильму Леонида Быкова «В бой идут одни „старики“» в следующем году исполнится уже 50 лет. Во время премьеры картина стала одной из самых кассовых военных работ, которую посмотрели десятки миллионов зрителей.

Но не обошлось и без скандалов. Конфликт вспыхнул вокруг новой версии фильма, которая вышла несколько лет назад. Говорили, что Леонид Быков изначально хотел снять цветную картину, однако не смог получить дефицитную пленку. Впрочем, позже режиссер посчитал черно-белый вариант более удачным.

Тем не менее колоризированную версию фильма зрители тоже увидели благодаря работе современных режиссеров. И в штыки ее восприняли не только родственники создателей оригинала, но и большинство простых людей.

Поклонники картины Быкова посчитали, что цвет сделал военную хронику совсем не реалистичной. А потому фильм уже не выглядел как драма, а напоминал издевательство над памятью ветеранов. С помощью суда наследники создателей картины добились того, что ее цветная версия была объявлена незаконной и запрещена к прокату.