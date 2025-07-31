Издевательства, зависимость от интима, возвращение в Голливуд: Арми Хаммер сумел «отмыться» от обвинений в каннибализме — спасибо Дауни-младшему

Когда в январе 2021 года в сеть утекли переписки, где Арми Хаммер обсуждал свои интимные фантазии, включая каннибализм, Голливуд взорвался. Актера, известного по «Позови меня своим именем» и «Социальной сети», моментально «отменили»: он потерял все роли, агента, семью и репутацию.

Спустя годы Хаммер дал большое интервью, пытаясь объяснить, что на самом деле произошло. Попробуем поверить?

«Я не монстр»: что случилось в 2021 году?

Всё началось с анонимного аккаунта House of Effie, который опубликовал скриншоты переписок Хаммера. В них актер в деталях описывал свои садомазохистские фантазии, включая желание «съесть ребро» партнерши.

Позже несколько женщин заявили, что он принуждал их к жестоким пикантным практикам, а одна — Эфросина Анджелова (Effie) — обвинила его в изнасиловании.

Реакция была мгновенной. Хаммера выкинули из всех проектов, включая фильм с Дженнифер Лопес, Агентство WME разорвало с ним контракт, жена, Элизабет Чемберс, подала на развод и увезла детей на Каймановы острова, а его имя стало мемом, а каннибализм — главной ассоциацией с ним

«Я был зависим от секса, алкоголя и запрещенки»: что говорит сам Хаммер?

В 2023 году актер впервые подробно рассказал свою версию событий в интервью Air Mail.

1. «Переписки были реальными, но это были фантазии»

Хаммер признает, что писал эти сообщения, но настаивает: все его отношения были добровольными.

«Это часть BDSM-культуры — всё обсуждается заранее. Я никогда не делал ничего без согласия».

Он утверждает, что обвинения в изнасиловании от Effie — сфабрикованы. Их встреча в 2017 году была заранее спланированным CNC-сценарием (consensual non-consent — имитация изнасилования по обоюдному согласию). Хаммер утверждает, что сохранились переписки, доказывающие договорённость.

2. Детская травма как корень проблем

В интервью Хаммер впервые рассказал о сексуальном насилии со стороны пастора в 13 лет.

«Это лишило меня контроля над собственной сексуальностью. Во взрослой жизни я искал ситуации, где мог контролировать всё».

3. Признание ошибок

«Я был эмоциональным абьюзером. Использовал женщин, а потом бросал. Заслужил последствия», — заявил актер.

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Неожиданный ренессанс (2024): как Хаммер возвращается в Голливуд

Уже завершены съемки вестерна «Frontier Crucible» с Уильямом Х. Мэйси в главной роли, а прошлой зимой стартовало производство нового фильма в Хорватии, после чего он отправился на Филиппины для работы над еще одним проектом.

Смена повестки в индустрии стала для Хаммера ключевым моментом.

«Теперь, когда мое имя всплывает в разговорах, я слышу: "Этого парня просто разорвали"», — признается актер.

Ирония судьбы: после лет молчания он оказался настолько востребованным, что вынужден даже отказываться от предложений.

Причины голливудской амнистии кроются в трех факторах:

официальное закрытие дела LAPD за отсутствием состава преступления

поддержка таких тяжеловесов как Роберт Дауни-младший (финансировавший его реабилитацию) и Лука Гуаданьино (публично выразивший желание снова с ним работать)

а также ностальгия по его незаурядному таланту, проявившемуся в работах с Дэвидом Финчером и Гаем Ричи.

Перспективы возвращения остаются неоднозначными. Главный риск — возможный бойкот зрителей, не готовых принять «каннибал-скандалиста» обратно на экраны.

Однако в эпоху, когда Голливуд постепенно реабилитирует таких фигур как Джонни Депп и Эзра Миллер, у Хаммера появляются реальные шансы. Критики сходятся во мнении: если его новые работы получат достойные отзывы, совсем году мы можем увидеть полноценный камбэк одного из самых противоречивых актеров поколения.

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