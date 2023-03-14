Издевательств над «Черепашками-ниндзя» было мало: гляньте, что сотворили с красоткой

В августе этого года выйдет новый анимационный фильм из серии «Черепашки-ниндзя». Трейлер уже наделал немало шума в Сети — зрители уверены, что создатели переборщили с метаморфозами главных героев.

Образы некоторых ключевых персонажей подверглись серьезным изменениям. Так, у одного из них появились брекеты. Даже интересно, как это объяснят авторы фильма. Но издевательств над одной «черепашкой-ниндзя» им было мало.

Помощница Эйприл стала темнокожей женщиной. Фанаты франшизы возмутились, ведь в оригинале героиня была белой симпатичной дамой. По их словам, толерантность авторов фильма и их желание угодить публике зашли слишком далеко. Роль Эйприл озвучила темнокожая американская актриса Айо Эдебири.

Черепашки-ниндзя — это герои суперизвестной серии комиксов, которые перекочевали в мультфильмы, фильмы и компьютерные игры. Они стали жертвами мутаций, в результате чего получили сверхспособности. Черепашки-ниндзя превратились в кумиров публики и завоевали любовь зрителей по всему миру.