Издевался над тещей как мог: такого о Юрии Никулине вы точно не знали

Юрий Никулин славился не только потрясающим актерским талантом, но и любовью к розыгрышам. Когда душа артиста жаждала шуток, доставалось всем — не щадил он и своих близких. К тому же у звезды экрана был единомышленник Ростислав Плятт, который поддерживал все его безумные выходки.

Однажды Никулин вместе с супругой Татьяной и тещей Марией Петровной отправился на спектакль «Дальше — тишина», в котором играл его друг. Тогда Юрий Владимирович предложил приятелю, чтобы тот в разгар действа упомянул кого-то из тех, с кем он пришел.

Выбор был сделан в пользу тещи народного артиста. Во время чтения весьма драматического монолога Плятт вдруг произнес следующее: «Противный дождик все еще идет. А бедная Мария Петровна выгуливает собачку Кутю». После он как ни в чем не бывало продолжил читать текст пьесы.

Как пишет портал «Новый очаг », зрители не поняли, что это была актерская импровизация, а теща Никулина опешила от подобного. Мария Петровна тут же спросила у дочери, неужели эти слова относились к ней. Избранница Никулина, не сдерживая смех, развеяла ее сомнения, подтвердив, что все именно так.