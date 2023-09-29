«Издевался над актерами»: в «Ленкоме» потрясены поступком эпатажного Богомолова

Сейчас Константин Богомолов — это один из передовых российских режиссеров. Получить роль в его эксцентричных спектаклях мечтают многие актеры. Однако есть и такие звезды, которых поступки эпатажного постановщика раздражают. И, как выяснилось, их немало в «Ленкоме».

Режиссер трудился именно в этом культурном учреждении до того, как стать художественным руководителем Театра на Малой Бронной. И многие из труппы до сих пор с ужасом вспоминают его выходки.

Так, например, Александр Лазарев довольно резко отзывался о работах Богомолова. Ранее он прямо заявлял, что постановки «Борис Годунов» и «Князь» не что иное, как омерзительная дрянь. И сейчас артист также не отказывается от своих слов.

То, что вытворял Богомолов в «Ленкоме», как считает Лазарев, нехорошо и нечестно не только по отношению к классическим произведениям, но и к сцене, а также к самому театру. По мнению звезды, постановщик слишком усердствовал, чтобы спровоцировать публику, из-за чего подчас обижал зрителей и артистов.