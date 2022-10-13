Избранника скрыть не удалось: откровенные снимки Муцениеце слили в Сеть

После скандального развода Агаты Муцениеце и Павла Прилучного о личной жизни актрисы ничего не было известно. Ей пытались приписать роман с женатым режиссером Климом Шипенко, но она опровергла эти слухи через суд. В то время как ее бывший муж уже женился во второй раз, Агата не «светится» с новыми бойфрендами.

Тем удивительнее для поклонников актрисы стали недавние снимки, попавшие в Сеть. На них видно, как Муцениеце нежно обнимает и целует звезду «Реальных пацанов» Владимира Селиванова. Также он известен фанатам как певец VAVAN. Откровенные кадры были сделаны в Нальчике: в аккаунтах актеров есть пейзажи, снятые в Кабардино-Балкарской Республике, а значит, они точно проводили там время вместе.

Агата пока никак не комментирует получившие огласку фото. А Селиванов в беседе с «Комсомольской правдой» завил, что актриса «его человек на все 100%», поэтому скоро они сделают заявление по поводу снимков. Некоторые из пользователей соцсетей полагают, что это просто пиар перед выходом нового клипа или фильма, ведь Владимир женат и воспитывает ребенка в браке.