Избивавший жену Башаров никак не уймется: опять взялся за старое

Марат Башаров был женат дважды, и оба брака закончились плачевно. Бывшие супруги обвинили актера в рукоприкладстве. Елизавета Шевыркова не раз обращалась в больницу из-за полученных травм, а племянницу Эммануила Виторгана Екатерину Архарову бывший муж и вовсе довел до комы. Сам Башаров обвинений не отрицает: он публично покаялся в грехах на одном из телешоу.

Но попыток обрести семейное счастье Марат не оставляет. Недавно он перестал скрывать отношения с очередной возлюбленной. Жертвой обаяния актера стала коллега Ася Борисова. Об этом Башаров поведал на шоу «Жизнь и судьба».

По словам актера, у них случилась любовь с первого взгляда. Пока Марат не делал предложения руки и сердца, но готов позвать девушку под венец в ближайшее время. По словам Башарова, будущая невеста верит ему и не боится стать очередной жертвой его рукоприкладства. А сам он надеется, что больше не повторит прошлых ошибок.