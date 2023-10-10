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Избитый до полусмерти актер из сериала «Солдаты» вышел на связь: сказал всего одну фразу

10 октября 2023 20:45
Избитый до полусмерти актер из сериала «Солдаты» вышел на связь: сказал всего одну фразу

Героический поступок звезды восхитил поклонников.

История, произошедшая с Павлом Баршаком, напоминает сюжет боевика. На днях актер был в гостях у своей подруги, которую преследовал навязчивый поклонник. Мужчина забрался к ней на балкон и устроил скандал. Артист, прославившийся ролью в сериале «Солдаты», встал на защиту приятельницы и попал в больницу.

СМИ сообщали, что преследователя зовут Александр, он находился под домашним арестом, с которого в тот вечер сбежал. Павел поначалу чувствовал себя нормально, но через несколько часов после драки попал в больницу. Актер впервые прокомментировал ситуацию изданию «СтарХит».

Баршак ответил на звонок журналистов, но не стал делиться подробностями ситуации. Молодой человек лишь заверил прессу, что он чувствует себя нормально и готов вернуться к работе.

«Все в порядке, завтра на смену», — заявил Павел.

Сейчас актер снимается в очередном проекте, а также занят в нескольких спектаклях.

Фото: Кадр из сериала «Солдаты»
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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