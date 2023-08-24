Избитая, в нижнем белье: Малахов слил шокирующий снимок дочки Распутиной

На шоу Андрея Малахова скандалы иногда выходят из-под контроля. На одной из передач гостьей была Мария, дочь Маши Распутиной и Виктора Захарова. Девушка пришла рассказать о конфликте с единокровным братом Романом. Мужчина не постеснялся камер и прямо в студии набросился на нее с кулаками.

Старший сын Захарова схватил девушку за волосы, бил ее руками и ногами. Только охранники телешоу смогли оттащить его от жертвы. Сразу после этого Марию отправили в больницу.

В одном из выпусков Малахов показал, что происходило за кадром. На снимках дочь Маши Распутиной приходила в себя после нападения. Растрепанная девушка в нижнем белье показала, что все ноги у нее в синяках. Также врачи обнаружили и сильную гематому на голове. Повреждения оказались не такими серьезными, как можно было ожидать, но поведение Романа шокировало зрителей.