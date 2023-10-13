Избила и обесчестила: этот факт заставит вас презирать жену Леонова

Евгений Леонов сыграл более 70 ролей в кино. Талантливый артист воплотил множество различных амплуа: иногда он мог быть трогательным и романтичным на экране, а порой нелепым или смешным. Прославленный артист женился в 31 год на девушке с необычным именем Ванда. Пара прожила вместе более трех десятилетий, не обходилось и без семейных драм.

Свет на отношения супругов пролила Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова. Актриса рассказала о курьезном случае. Однажды Леонов загулял на гастролях вместе с коллегами. Супруга нигде не могла найти своего избранника, а когда все же обнаружила бедолагу, то устроила ему скандал.

По словам Поргиной, Ванда Владимировна залепила звезде пощечину и закричала: «Сволочь!» Впрочем, близкие люди уверяют, что у Леонова с женой была трепетная взаимная любовь. Правда, супруга часто переживала за своего популярного избранника, как пишет «Экспресс газета».