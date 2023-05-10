Избегал женщин 15 лет: взгляните, с кем Сергей Руденко из сериала «Линии судьбы» нашел счастье

Некоторым актерам удается добиться признания лишь спустя годы усердной работы. И даже к талантливому Леониду Громову слава пришла после 40 лет. Он исполнил роль Сергея Руденко в мелодраме «Линии судьбы», а также появился в таких популярных сериалах, как «Восьмидесятые» и «Склифосовский».

Но и личное счастье он смог обрести не сразу. После развода с первой женой артист на протяжении 15 лет избегал любых романтических отношений. Похоже, он боялся вновь пережить боль расставания и просто отказался от семейной жизни. Однако в его жизни все-таки появился лучик надежды.

Актер встретил педагога Марию, и в нем проснулись чувства. Привлекательная брюнетка была на 19 лет моложе Леонида Николаевича, но такая внушительная разница в возрасте не смутила влюбленных. Они сыграли свадьбу и счастливо живут вместе по сей день.