Избавление от ботокса не помогло: как сейчас выглядит Хюррем-султан (фото)

Роль Хюррем-султан в сериале «Великолепный век» подарила Мерьем Узерли мировую известность, но в то же время сыграла с ней злую шутку. Работа на съемочной площадке популярного проекта дорого обошлась актрисе.

По словам звезды, во время съемок она впала в депрессию, из-за которой самовольно покинула каст исторической драмы, что послужило причиной для громкого скандала. На фоне стресса, который усугубился и проблемами в личной жизни, Мерьем решила изменить свою внешность.

Артистка сделала ринопластику, подтяжку лба и коррекцию подбородка. На этом можно было остановиться, но знаменитость пошла еще дальше и прибегла к инъекциям ботокса, совершив тем самым роковую ошибку.

Из-за уколов красоты и филлеров некогда привлекательное лицо Мерьем, а также ее губы раздулись. В результате режиссеры отвернулись от Узерли. Осознав, что она лишилась не только своей красоты, но и работы, артистка поспешила избавиться от последствий неудачной пластики.

При помощи специальных инъекций она убрала ботокс и филлеры, но это не помогло. Киноделы по-прежнему не спешат звать актрису в свои проекты, поэтому ей не остается ничего другого, кроме как сниматься в рекламных роликах.