Избавившаяся от 100 кг американка напугает любого: лучше бы не худела

Добиться фигуры мечты хотят многие девушки, и ради этой цели они готовы пойти на самые радикальные меры. Стефани Смит как раз была в числе этих отважных дам.

Американка весила 170 кг, а любой выход из дома становился для нее сложнейшим испытанием. Когда-то привлекательная красавица с трудом находила подходящую для себя одежду, а все проблемы в личной жизни она заедала сладостями и снеками. Но однажды девушка осознала, к чему может привести избыточный вес. Она согласилась на резекцию желудка и избавилась от постоянного чувства голода.

Стефани быстро сбросила почти 100 кг, но результат ее не удовлетворил. Кожа красавицы из-за похудения сильно обвисла, что со стороны выглядит весьма пугающе. Теперь американка не может выходить на прогулку или в зал без утягивающей одежды. И все же она не отчаивается и копит деньги на очередную операцию, чтобы удалить 6,5 кг лишней кожи.