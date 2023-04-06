Избавился от знаменитой бороды: Киркорова после пластики не узнать (фото)

Все старания Филиппа Киркорова оказались напрасными. Артист неоднократно ложился под нож хирурга ради молодости и красоты. Но все перечеркнула одна роковая ошибка.

Отсутствие морщин и идеальный пресс теперь не спасут ситуацию. Поп-король отечественной эстрады избавился от своей черной бороды, ставшей его визитной карточкой. Музыкант перешел на светлую сторону — покрасил свою шевелюру и растительность на лице в блонд, из-за чего превратился в 90-летнего дедушку.

Своим преображением Киркоров поделился, опубликовав новое видео в социальных сетях. Критика и возмущенные комментарии не заставили себя ждать. «Зачем вы так себя изменили? Прям старик!», «Надо срочно перекраситься обратно, а то плюс 15 лет», «Обновлялся, пластику сделал, а постарел лет на 30», — пишут шокированные интернет-пользователи.