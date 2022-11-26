Избавился от всего и уехал в деревню: как сейчас живет главный красавчик из «Простых истин»

Юрий Макеев прославился в далеком 1999 году благодаря роли в первом российском молодежном сериале «Простые истины». В его Андрея Дангулова влюбились миллионы девушек, а затем актер закрепил свой успех благодаря сериалу «Солдаты».

Однако вот уже 11 лет Макеева не видно на экранах. Тогда артист серьезно увлекся кулинарией и организацией банкетов. Юрию Макееву пришла в голову гениальная идея: соединить две его страсти – актерство и готовку.

Так появился уникальный Театр Вкуса, в которым артисты готовят блюда прямо во время спектакля, а потом угощают зрителей.

Сейчас Юрию Макееву 42 года. Актер заметно изменился: возмужал и отрастил бороду. Макеев продал квартиру в Москве и перебрался жить в деревню вместе с женой и детьми. Юрий Макеев делает доброе дело: в данный момент он вместе с помощниками строит деревенский театр для местных жителей.