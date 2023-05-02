Избавился от надоевшего образа: обомлеете, увидев Гену Букина на экране

Роль в ситкоме принесла ему не только удачу.

О Викторе Логинове заговорила вся страна после выхода культового сериала «Счастливы вместе». Актер исполнил роль Гены Букина, главы непутевого семейства. Ситком сделал Виктора звездой, но бремя славы далось ему нелегко.

Экранный образ настолько плотно закрепился за Логиновым, что многие проецировали качества Гены на самого актера. Кроме того, режиссеры не спешили приглашать артиста в свои проекты — они видели в нем исключительно Букина.

Такое положение вещей перестало устраивать Логинова. Поначалу он наслаждался обрушившейся на него популярностью, но потом это стало обузой. Виктор не сдавался и всячески пытался «отмыться» от прилипшего образа.

Логинов снялся во многих картинах, где он предстал в самых разных амплуа. Так, в детективе «Психология преступления. Черная кошка в темной комнате» Виктору досталась серьезная роль. Его герой — импозантный и ухоженный мужчина в строгом костюме и очках. Здесь актер совершенно не похож на культового, но надоевшего ему персонажа из «Счастливы вместе».