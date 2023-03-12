Избавился от главной фишки: операцию на лице Иглесиаса не замечали 20 лет

Энрике Иглесиас давно заработал славу покорителя женских сердец и одного из самых привлекательных артистов современности. При этом многие фанатки признавались, что особенного шарма артисту добавляет родимое пятно на его лице. Однако несколько лет назад оно неожиданно пропало.

Поклонники далеко не сразу заметили перемены во внешности кумира. Когда же они поняли, что Иглесиас лег по нож хирурга, то начали строить предположения. Некоторые были уверены, что на артиста надавили продюсеры, а другие предполагали, что он просто долго не мог на это решиться.

Оказалось, причиной перемен стали врачи. Однажды Иглесиасу сказали, что родимое пятно опасно и может привести к онкологии. Исполнитель решил не рисковать и сразу же обратился к хирургам, которые удалили родинку. Как позднее признавался сам музыкант, он боялся, что пластическая операция лишит его шарма и уменьшит число поклонниц, однако без родинки он все еще любим слушательницами по всему миру.