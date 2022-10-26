Избавились от шпионки? Самая загадочная гибель русской модели за границей

Истинные обстоятельства ее гибели остаются тайной и по сей день.

33-летняя топ-модель Галина Федорова погибла в сентябре 2020-го на итальянском острове Сардиния. Там она отдыхала со своим другом — британским фотографом Евом Тарановым. По версии полицейских, пара арендовала для фотосессии одну из многочисленных моторных лодок и отправилась на съемки.

В какой-то момент течение сорвало лодку с якоря, перевернуло и понесло к рифу. Галину вместе с ее приятелем накрыло волной, выбраться из-под которой модель уже не смогла. Фотографа же тщательно допросили в прокуратуре Кальяри, при этом изъяв все телефоны, фотоаппараты и даже беспилотник.

Такой интерес правоохранителей, как писало издание The Sun, был вызван тем, что погибшую Федорову вполне серьезно считали шпионкой по целому ряду причин.

Во-первых, трагический инцидент произошел совсем рядом с одной из итальянских военных баз блока НАТО, а выбор соответствующего места для съемок сам по себе выглядит подозрительно. А во-вторых, следователи заинтересовались и личностью Галины, которая не раз описывала себя в соцсетях как «любительницу йоги, путешественницу и патриотку земли».