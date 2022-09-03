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Избавилась от ребенка и осталась в одиночестве: что скрывалось за успехом звезды «Девушки без адреса»

3 сентября 2022 14:30
Избавилась от ребенка и осталась в одиночестве: что скрывалось за успехом звезды «Девушки без адреса»

Артистка решилась на страшный поступок.

Светлана Карпинская проснулась знаменитой в 19 лет, после того как на экраны вышел фильм «Девушка без адреса». В картине артистке досталась главная роль. Однако громкий успех не сулил знаменитости счастья.

Юную актрису приняли сразу на второй курс театрального вуза, где она встретила своего мужа Дмитрия Зинченко. И если карьера Карпинской складывалась как нельзя лучше, то ее возлюбленный всегда оставался не у дел.

Смириться со славой жены Зинченко, который оказался посредственным актером, так и не смог. В результате он решил запретить Карпинской сниматься. Однако это далеко не самое страшное.

Супруг актрисы, узнав о том, что она ждет ребенка, не захотел становиться отцом и убедил ее прервать беременность. Карпинская, которая уже тогда подумывала о разводе, все же пошла на поводу у мужа и избавилась от ребенка.

В итоге актриса ушла от нерадивого супруга. Звезда не смогла простить мужу, что осталась в одиночестве во время праздничного вечера, устраиваемого в театре. Зинченко попросту не захотел идти вместе с ней, что и стало точкой в их отношениях.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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