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Избавилась от подарков: вот чего лишилась Пугачева после развода с Киркоровым

21 июля 2022 15:00
Избавилась от подарков: вот чего лишилась Пугачева после развода с Киркоровым

Примадонна отказалась от дорогих иномарок бывшего мужа.

Только недавно стало известно, что обширным списком недвижимости Алла Пугачева похвастаться не может. Так, замок в деревне Грязь принадлежит лишь Максиму Галкину, а свою квартиру в центре Москвы артистка уже давно переписала на дочь Кристину Орбакайте. Зато автопарк у Примадонны достаточно внушительный.

По данным «Комсомольской правды», в гараже у Пугачевой 9 транспортных средств, среди которых есть снегоход и гидроцикл. В столице певица частенько передвигалась на шикарном «Майбахе» — несколько лет назад автомобиль доставил ее прямо к поезду, перекрыв перрон, из-за чего Алла угодила в скандал. Также ей принадлежат минивэн «Шевроле», два «Мерседеса», «Ауди», «Роллс Ройс» и «Тойота».

А некоторое время назад Пугачева могла похвастаться еще несколькими дорогими иномарками. Бывший муж Филипп Киркоров, зная увлечение жены элитными авто, за годы их брака купил для нее белый «Хаммер» с ярким розовым салоном и красную «Ауди». Но после развода с Киркоровым Пугачева этих машин лишилась, так как решила избавиться от подарков экс-супруга.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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