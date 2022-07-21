Избавилась от подарков: вот чего лишилась Пугачева после развода с Киркоровым

Только недавно стало известно, что обширным списком недвижимости Алла Пугачева похвастаться не может. Так, замок в деревне Грязь принадлежит лишь Максиму Галкину, а свою квартиру в центре Москвы артистка уже давно переписала на дочь Кристину Орбакайте. Зато автопарк у Примадонны достаточно внушительный.

По данным «Комсомольской правды », в гараже у Пугачевой 9 транспортных средств, среди которых есть снегоход и гидроцикл. В столице певица частенько передвигалась на шикарном «Майбахе» — несколько лет назад автомобиль доставил ее прямо к поезду, перекрыв перрон, из-за чего Алла угодила в скандал. Также ей принадлежат минивэн «Шевроле», два «Мерседеса», «Ауди», «Роллс Ройс» и «Тойота».

А некоторое время назад Пугачева могла похвастаться еще несколькими дорогими иномарками. Бывший муж Филипп Киркоров, зная увлечение жены элитными авто, за годы их брака купил для нее белый «Хаммер» с ярким розовым салоном и красную «Ауди». Но после развода с Киркоровым Пугачева этих машин лишилась, так как решила избавиться от подарков экс-супруга.