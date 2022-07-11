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Избавилась от недвижимости за 150 миллионов: у «места силы» Пугачевой сменился владелец

11 июля 2022 10:25
Избавилась от недвижимости за 150 миллионов: у «места силы» Пугачевой сменился владелец

Певица больше не владеет роскошной квартирой в столице.

Пока в Сети судачат о судьбе замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь, выяснилось, что певица избавилась от принадлежащей ей квартиры в столице. Роскошные апартаменты на Тверском бульваре недалеко от Кремля выдали артистке еще в 1980 году. Тогда она была замужем за режиссером Александром Стефановичем, и он мог претендовать на квартиру от «Мосфильма». В 1981 году после развода певица стала единственной владелицей жилья.

Она с любовью занималась ремонтом и декором, расширила 4-комнатные апартаменты за счет соседней «однушки» до 170 кв.м. Квартиру она называла «местом силы» — здесь росла ее дочь Кристина, собирались многочисленные друзья, создавались новые хиты. Тем не менее с середины «нулевых» Пугачева стала редкой гостьей в апартаментах. Она даже пыталась сдавать квартиру: поселиться в квартире Примадонны лет 7 назад можно было за 220 тысяч рублей в месяц.

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А после, по данным «Комсомольской правды», у квартиры и вовсе сменился владелец. Теперь апартаменты, цена которых на рынке превышает 150 млн рублей, официально принадлежат дочери Пугачевой Кристине Орбакайте.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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