Избавилась от килограммов зря: пышечку из женсовета «Не родись красивой» не узнать

В фильмографии Юлии Куварзиной немало ярких ролей. Однако многим зрителям артистка запомнилась и полюбилась как Татьяна Пончева из женсовета популярного сериала «Не родись красивой».

С момента премьеры проекта прошло немало лет, и звезда экрана сильно изменилась. Поклонники помнят, что Куварзина никогда не могла похвастаться стройной фигурой. Однако, к их большому удивлению, актриса взяла себя в руки и избавилась от лишнего веса.

Оказалось, что знаменитость обратилась за помощью к диетологу. Актрисе пришлось сдать ряд анализов, на основе которых ей подобрали нужное меню. Например, ради новых форм Куварзиной нужно было отказаться от сладкого и мучного.

Вот только старания звезды, как полагают фанаты, оказались напрасны. Многие считают, что артистка зря превратилась из пышечки в стройняшку, поскольку полнота была ей к лицу.