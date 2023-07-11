Избавилась от филлеров: честный снимок Шарлотты вызвал переполох в Сети

Поклонники не ожидали увидеть ее такой.

Звезда главного сериального хита нулевых «Секс в большом городе» Кристин Дэвис удивила публику «новым» лицом. Исполнительница роли консервативной Шарлотты Йорк избавилась от филлеров, с которыми она явно переборщила.

После выхода долгожданного продолжения «И просто так...» Кристин подверглась нападкам со стороны общества. Актрису высмеивали за использование филлеров, которые сделали ее лицо опухшим и неестественным. Дэвис призналась, что пролила немало слез, читая гневные и издевательские комментарии.

Но недавно 58-летняя Кристин несказанно порадовала публику, появившись со свежим лицом без филлеров. Теперь она выглядит почти так же, как и во времена «Секса в большом городе»: у Дэвис снова живая мимика и естественная улыбка.

Снимок актрисы вызвал переполох в Интернете, ведь поклонники не могут нарадоваться на свою любимицу, которая вернула былую красоту.

«Как же приятно смотреть на человека в его естественном обличье!», «Значительно лучше выглядит без филлеров»,

— пишут о Дэвис пользователи Сети.