Избавилась от 12 кг: вы вряд ли узнаете перекроенную Юлию Жукову из «Дома-2»

Юлия Жукова прославилась как участница реалити-шоу «Дом-2». Девушка пришла на проект построить серьезные отношения, но в итоге покинула программу в одиночестве.

После «Дома-2» Жукова устроилась в организацию, которая производила упаковки для чая и кофе. Юлия заключала контракты с поставщиками, а в свободное время занималась блогерской деятельностью. Девушка регулярно выкладывала фотографии своей красивой жизни, а похвастаться ей было чем.

Жукова приобрела автомобиль премиум-класса, о чем поспешила рассказать подписчикам. Но это отнюдь не единственное, чем хвалилась Юлия. За полтора месяца ей удалось сбросить 12 килограммов, и она представила на всеобщее обозрение свою постройневшую фигуру.

Кроме того, Жукова перекроила внешность и стала совсем другим человеком. Процесс преображения она начала еще до «Дома-2», но этого ей показалось мало. Девушка перенесла больше десяти операций, чтобы достичь идеала. Правда, не все в восторге от этих метаморфоз. Перекроенная Юлия с нарисованными бровями и надутыми губами ничем не отличается от миллиона таких же фанаток современной красоты.