Избавилась даже от фамилии: обомлеете, увидев звезду «Бабушки легкого поведения» в «Доме-2»

Наталья Бардо впервые появилась на экране, когда пришла на телепроект «Дом-2». Тогда девушка еще не сменила фамилию, и зрители узнали ее как Наталью Кривозуб. Она окончила модельную школу и планировала строить карьеру в этом направлении. Но спустя несколько месяцев Наташа сообщила, что покидает проект, так как не может жить взаперти.

Вне периметра Кривозуб быстро вышла замуж на предпринимателя Сергея Русакова. Именно он помогал девушке построить карьеру в шоу-бизнесе и уговорил ее поменять фамилию с Кривозуб на Бардо и даже зарегистрировал на это имя товарный знак. С новым именем девушка поступила в Щукинское училище и начала строить карьеру актрисы.

Но как только Наталья начала получать роли, муж стал ревновать ее к партнерам. Отношения разладились, и очень скоро они развелись. Выбрав карьеру, Бардо не прогадала. Она не только сыграла одну из главных ролей в картине «Бабушка легкого поведения» — в фильмографии актрисы уже около 60 работ. Она счастлива в браке с режиссером Марюсом Вайсбергом и воспитывает сына.