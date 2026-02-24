«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»

Мультфильм «Возвращение блудного попугая» давно и заслужено стал культовым – фразы про Таити и «бубль-гум» ушли в народ, а сам Кеша для многих остается символом детства. Но спустя годы в нем вдруг разглядели совсем другие смыслы.

На портале «Завтра» мне попался разбор, где знакомую историю предлагают читать как критику позднего СССР.

Автор текста Галина Иванкина называет Кешу «наиболее отвратительным героем советского мультфильма» и видит в нем не обаятельную болтливую птицу, а «эгоиста-нахлебника», живущего за счет Вовки и бесконечно требующего все новых удовольствий.

По ее трактовке, перед зрителем – «избалованный гаденыш, помешанный на материальных ценностях, жратве и детективах».

В каждой серии попугай гонится за внешним блеском: то завидует штанам и плееру, то мечтает о видеомагнитофоне, то сбегает к «мажору» с импортной атрибутикой. И каждый раз возвращается к терпеливому хозяину.

В этом цикле автор усматривает метафору: Кеша – «коллективный филистер позднего СССР», символ общества с криком «Дай! хотим перемен! где наши джинсы и жвачки?!».

По мысли обзорщика, мультфильм фиксирует рождение новой морали, где импортное и престижное оказывается важнее верности и благодарности. Ну а Вовка, лишенный «фирменных» благ, выглядит проигравшим, хотя остается единственным ориентиром.

Так что под легкой анимацией и остроумными репликами некоторые сегодня видят не безобидную комедию, а жесткую сатиру на общество конца 1980-х, которому западные блага якобы были милее отечественных.

