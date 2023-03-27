Изба с самоваром: «даче» Сергея Безрукова позавидует каждый (фото)

Сергей Безруков считается самым известным актером России. Несмотря на свою оглушительную популярность, артист никогда не приглашает к себе домой журналистов. Актер долго скрывал от прессы, где именно находится его коттедж, но позже фанаты все разузнали. Такой роскоши позавидует каждый. Загородный дом Безрукова расположен в закрытом поселке Дубрава в 15 километрах от МКАДа. В этой местности потрясающий живописный пейзаж с озером и лесными массивами.

Дача Безрукова строилась в течение трех лет.

Сам коттедж небольшого размера. Внутри расположена кухня, гостиная и несколько детских комнат. В одном из помещений дома Сергей оборудовал этнический уголок, где есть атрибуты русской культуры: куклы, картины и даже самовар.

Для оформления фасада коттеджа и внутренней отделки актер использовал натуральный камень. Цвета, преобладающие в интерьере, довольно сдержанные. Также в дизайне использовали много настоящего дерева. Получалась такая «изба с самоваром». О загородном жилье Безрукова рассказали авторы Дзен-канала DOMEO.