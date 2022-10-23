Из звезды в торговку на рынке: как живет советская Мэрилин Монро сейчас

С раннего детства Ирина Азер отличалась необыкновенной красотой. Уже в 16 лет она начала строить карьеру фотомодели. А во время обучения во ВГИКе актриса «засветилась» в комедии «Внимание, черепаха!» в роли обаятельной учительницы. Но настоящее признание к ней пришло после роли Люськи в популярном фильме «Большая перемена» начала 70-х годов. Эффектная блондинка не укрылась от внимания зрителей и режиссеров. Ей начали активно предлагать новые роли, правда, не главных героинь.

Но Азер была рада и этому. Ее называли самой красивой блондинкой и советской Мэрилин Монро. Однако в 90-х годах работы в кино стало мало, размеры гонораров стали копеечными, и Ирина приняла решение завершить карьеру, пишет «Комсомольская правда».

Чтобы подзаработать, Азер начала торговать. В палатке у здания клиники «Микрохирургия глаза» она продавала женское белье. Таким образом, из звезды Ирина превратилась в торговку на рынке. Актриса надевала парик и темные очки, чтобы оставаться неузнанной. Она жила довольно одиноко: дочь Вика от первого брака вышла замуж и переехала в США, а второй муж скончался в 1998 году. Поэтому когда Виктория предложила матери переехать в Америку, то Азер не раздумывала долго. Так и вышло, что Ирина оказалась на родине Мэрилин Монро в Калифорнии. Сейчас актрисе 73 года, и она занимается заботой о внуках.