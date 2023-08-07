Из звезды в таксисты: что разрушило жизнь красавчика из «Карнавальной ночи»

Карьерным трамплином для Юрия Белова стала комедия Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». После выхода фильма на харизматичного актера обрушилась всесоюзная слава, и сам Рязанов приглашал его практически во все свои картины. Но артисту, несмотря на успех, не суждено было сохранить свою популярность.

Дело в том, что на одном из банкетов Белов весьма неудачно пошутил. Он заявил, что Никиту Хрущева должны скоро снять. Никто из присутствующих не оценил юмор, а через несколько дней артиста положили в психбольницу.

Препараты, которые давали артисту, заметно повлияли на его память. Вернувшись домой, он уже не мог запоминать большие куски текста. А режиссеры не планировали с ним работать из-за испорченной репутации. В итоге он несколько лет провел практически без работы, что привело к серьезной депрессии.

В то время ему повезло познакомиться с актрисой Светланой Швайко. Возлюбленная помогла Белову справиться с тяжелым периодом, а отсутствие ролей заставило устроиться таксисом. Но пассажиры нередко узнавали актера и заваливали неудобными вопросами, из-за чего депрессия вновь вернулась.

Артисту не удавалось победить тяжелое состояние, что сказывалось на его браке. В итоге Светлана ушла от него, оставив Юрия в полном одиночестве. И спустя некоторое время Белов скончался: утром 31 декабря 1991 года у него остановилось сердце.