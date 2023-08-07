Из звезды в таксисты: что разрушило жизнь красавчика из «Карнавальной ночи»
Судьбу артиста точно нельзя назвать счастливой.
Карьерным трамплином для Юрия Белова стала комедия Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». После выхода фильма на харизматичного актера обрушилась всесоюзная слава, и сам Рязанов приглашал его практически во все свои картины. Но артисту, несмотря на успех, не суждено было сохранить свою популярность.
Дело в том, что на одном из банкетов Белов весьма неудачно пошутил. Он заявил, что Никиту Хрущева должны скоро снять. Никто из присутствующих не оценил юмор, а через несколько дней артиста положили в психбольницу.
Препараты, которые давали артисту, заметно повлияли на его память. Вернувшись домой, он уже не мог запоминать большие куски текста. А режиссеры не планировали с ним работать из-за испорченной репутации. В итоге он несколько лет провел практически без работы, что привело к серьезной депрессии.
В то время ему повезло познакомиться с актрисой Светланой Швайко. Возлюбленная помогла Белову справиться с тяжелым периодом, а отсутствие ролей заставило устроиться таксисом. Но пассажиры нередко узнавали актера и заваливали неудобными вопросами, из-за чего депрессия вновь вернулась.
Артисту не удавалось победить тяжелое состояние, что сказывалось на его браке. В итоге Светлана ушла от него, оставив Юрия в полном одиночестве. И спустя некоторое время Белов скончался: утром 31 декабря 1991 года у него остановилось сердце.