Из звезды в простого плотника: судьба самой красивой из «Стрелок» ошарашит

Группа «Стрелки» стала одним из главных герлз-бендов страны. Тысячи поклонников слушали композиции группы и пытались попасть на их концерты, признаваясь в любви участницам. При этом самой эффектной, как отмечали многие, была Мария Корнеева, известная под псевдонимом Марго.

Корнеева оказалась солисткой самого первого состава группы. Именно она выпустила хиты «Ты бросил меня» и, например, «Вечеринка». В течение нескольких лет артистка была солисткой «Стрелок», но в 2004 году, когда коллектив начал терять популярность, ушла в сольное плавание.

В то время певица решает создать собственную группу «Бридж» со своей бывшей коллегой Светланой Бобкиной. Однако эта группа смогла выпустить только одну известную композицию и после этого распалась. После неудачного эксперимента Корнеева уходит из музыкальной индустрии.

Сначала знаменитость получает профессию парикмахера. Она стрижет клиентов на дому, но вскоре разочаровывается в новой профессии. Тогда Корнеева начинает изучать производство мебели и открывает маленький бизнес: она самостоятельно делала предметы интерьера и продавала их клиентам. Также артистка занималась и созданием бижутерии, запустив собственный бренд.

«Я сама ездила на строительные рынки, покупала фанеру, приезжала домой и бралась за инструменты», — вспоминала знаменитость в одном из интервью.

Сейчас Корнеева активно развивает свои социальные сети. Артистка выступает экспертом в питании и психологии, делится советами со своими подписчиками. Также Корнеева не забывает и о своем музыкальном прошлом: с бывшими коллегами по «Стрелкам» несколько лет назад они восстановили группу и теперь выступают с концертами и иногда записывают новые композиции.